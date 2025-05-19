В Джебраиле будет построено новое административное здание Госслужбы МЧС Азербайджана
В Джебраиле планируется строительство нового административного здания для районного отдела Государственной службы пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. Главное управление капитального строительства уже начало подготовительные работы и ищет подрядчика для реализации проекта.
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