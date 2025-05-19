Вырос объем внешнеторгового оборота Азербайджана
Во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 651,792 млн долларов США, что на 2,1 млрд долларов США, или в 4,15 раза меньше, чем в январе-апреле 2024 года.
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