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В Азербайджане уточняется ответственность наследников перед кредиторами

Общество Материалы 19 мая 2025 17:14 (UTC +04:00)
В Азербайджане уточняется ответственность наследников перед кредиторами

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наследники будут нести ответственность перед кредиторами наследодателя в пределах стоимости активов, полученных от наследства.

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О внесении изменений в Гражданский кодекс", который обсуждался сегодня на заседании комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Кроме того, за исключением случая, когда наследственное имущество было внесено в опись нотариусом, наследник обязан доказать, что долги наследодателя превышают размер наследства. В этом случае наследники несут ответственность перед кредиторами наследодателя в пределах стоимости унаследованных активов.

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