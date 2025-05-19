ISFD призывает институты развития сыграть ключевую роль в создании исламских фондов финансирования МСП

АЛЖИР /Trend/ - Институты развития могут сыграть ключевую роль в создании исламских фондов финансирования малых и средних предприятий (МСП).

Об этом сказал исполняющий обязанности генерального директора Исламского фонда солидарности в целях развития (ISFD) Адель Аль-Шариф в ходе панельных дискуссий на тему «Цифровые решения для расширения возможностей МСП и содействия социально-экономическому развитию» в рамках Ежегодного собрания Исламского банка развития (IsDB) в Алжире, сообщает специальный корреспондент Trend.

По его словам, МСП являются основой локальных экономик, так как именно они способствуют созданию рабочих мест, внедрению инноваций и развитию новых идей. «Однако малые и средние предприятия сталкиваются с рядом вызовов. Основные из них – доступ к финансам, развитие потенциала, выход на рынки, регулирование и доступ к технологиям», – подчеркнул он.

Говоря о первом вызове – доступе к финансам, Адель Аль-Шариф отметил, что институты развития могут помочь в трёх ключевых направлениях.

«Во-первых, они могут содействовать созданию исламских микрофинансовых организаций и исламских фондов для финансирования МСП. Во-вторых, могут участвовать в снижении рисков кредитования для этих предприятий, например, через создание гарантийных фондов. И в-третьих – сотрудничать с правительствами для разработки механизмов смешанного финансирования, способствующих привлечению частных инвестиций», – сказал он.

Кроме того, по его словам, институты развития могут способствовать расширению рыночного доступа МСП. «Из-за ограниченных ресурсов многим предприятиям сложно выйти за пределы своего региона. Здесь важна поддержка в налаживании связей с международными организациями, крупными компаниями, а также помощь в использовании цифровых решений, таких как платформы электронной коммерции», – отметил представитель ISFD.

Он также указал на проблемы бюрократии, с которыми сталкиваются МСП при регистрации и лицензировании. По его словам, институты развития могут работать с государственными структурами над снижением административных барьеров.

«Наконец, технологии и цифровые решения – ещё один важнейший фактор. В условиях высокой конкуренции только те предприятия, которые активно используют технологии для повышения эффективности, снижения затрат и расширения своей аудитории, могут добиться устойчивого успеха. Однако у многих МСП не хватает ресурсов и знаний. Поэтому наша задача – поддерживать их в цифровой трансформации, помогать осваивать электронные платформы, финансовые и операционные инструменты, а также обеспечивать выход к доступным технологиям», – резюмировал Адель Аль-Шариф.