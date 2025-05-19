Ведется работа по совершенствованию законодательства о НПО в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Национальный форум неправительственных организаций (НПО) Азербайджана также проводит работу по совершенствованию законодательства в отношении НПО.
Как передает Trend, об этом было сообщено на пресс-конференции общественного отчета о деятельности правления Национального форума НПО Азербайджана за год.
Было отмечено, что Национальный форум также организует общественные дискуссии на эту тему.
В ближайшее время подготовленные предложения будут представлены соответствующим государственным структурам для дальнейшей систематизации.
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