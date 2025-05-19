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Ведется работа по совершенствованию законодательства о НПО в Азербайджане

Общество Материалы 19 мая 2025 17:44 (UTC +04:00)
Ведется работа по совершенствованию законодательства о НПО в Азербайджане

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Национальный форум неправительственных организаций (НПО) Азербайджана также проводит работу по совершенствованию законодательства в отношении НПО.

Как передает Trend, об этом было сообщено на пресс-конференции общественного отчета о деятельности правления Национального форума НПО Азербайджана за год.

Было отмечено, что Национальный форум также организует общественные дискуссии на эту тему.

В ближайшее время подготовленные предложения будут представлены соответствующим государственным структурам для дальнейшей систематизации.

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