Названо количество квартир, купленных гражданами Азербайджана в Турции

Продажи жилья иностранцам в Турции в апреле выросли на 13,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и достигли 1 440.

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