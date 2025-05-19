Названо количество квартир, купленных гражданами Азербайджана в Турции
Продажи жилья иностранцам в Турции в апреле выросли на 13,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и достигли 1 440.
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