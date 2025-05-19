В Азербайджане наблюдается увеличение производства стальных труб
В январе-апреле этого года в Азербайджане отмечен значительный рост производства стальных труб по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом в сфере металлургии и производства металлических изделий зафиксировано общее снижение объемов выпуска. Запасы готовой продукции остаются на стабильном уровне.
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