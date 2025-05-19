Бако Саакян признался в суде в участии в подготовке военных операций по оккупации территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В ходе продолжившегося 19 мая в Бакинском военном суде судебного процесса обвиняемый Бако Саакян ответил на вопросы о своей деятельности на захваченных территориях Азербайджана после оккупации города Шуша, в каком отряде он служил, с какими командирами встречался и что обсуждал.

Как сообщает Trend, он сказал, что с июня 1993 года являлся начальником штаба тыла.

Во время допроса была продемонстрирована видеозапись, на которой также присутствует Бако Саакян. На кадрах видно, как сидящие за столом военнослужащие обсуждают документы и карту. Из видеозаписи и показаний Б. Саакяна стало известно, что на обсуждениях присутствовали различные командиры.

На показанной видеозаписи Б.Саакян опознал также генерала Кристапора Иваняна, Самвела Карапетяна, Мовсеса Акопяна, Самвела Бабаяна, Виталия Баласаняна, Вачагана Исханяна и других.

Гражданин Армении Бако Саакян, некогда «руководивший» так называемым режимом, созданным Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, а в настоящее время обвиняемый в Баку за совершение многочисленных преступлений против Азербайджана, на открытом судебном заседании признался, что принимал участие в подготовке и обсуждении военных операций и боевых поручений, осуществленных с целью оккупации Арменией суверенных территорий Азербайджана.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.