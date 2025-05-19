По каким группам заболеваний в Азербайджане тратится больше всего финансовых средств в рамках ОМС ?

БАКУ /Trend/ - В настоящее время основная часть финансового бремени в системе ОМС сосредоточена на трех группах заболеваний. Согласно полученным данным, это заболевания кровеносной, пищеварительной и костно-мышечной систем.

Об этом в интервью Trend сказал глава департамента стратегического развития и экономического анализа Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана Рамиль Мухтарзаде.

Он отметил, что заболевания системы кровообращения среди них составляют 21%. Поскольку эти типы заболеваний обычно требуют длительного лечения и контроля, амбулаторное и хирургическое лечение, а также различные диагностические медицинские услуги создают серьезное финансовое бремя.

По его словам, на заболевания пищеварительной системы и костно-мышечной системы и соединительной ткани в этом контексте приходятся по 8%.

"Эти три группы заболеваний широко распространены среди населения, сохраняются в течение длительного времени и обусловливают многочисленными обращениями. Поэтому Фонд обязательного медицинского страхования выделяет больше средств на эти направления", - отметил Р.Мухтарзаде.

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