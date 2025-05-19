Начались работы по капитальному ремонту дорог, соединяющих 6 населенных пунктов в Гусаре (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к капитальному ремонту автомобильной дороги Гухуроба-Хилоба-Ясаоба-Анигоба-Ашагы Имамгулукенд-Ширванлы, которая соединяет 6 населенных пунктов с пятитысячным населением Гусарского района.

Как сообщили Trend в агентстве, на автодороге протяженностью 26,7 километра ведутся работы по усовершенствованию дороги до четвертого технического уровня. Ширина дорог увеличивается до 10 метров.

В настоящее время ведутся земляные работы, а также работы по выравниванию и расширению дорог, из которых 12 километров имеют непригодное для эксплуатации асфальтовое покрытие, а 14,7 километра - гравийное. В соответствии с технологической последовательностью далее будет осуществляться строительство основания дороги и укладка нового асфальтобетонного покрытия. Проект также включает строительство водопропускных труб в необходимых местах для отвода воды вдоль дороги.

На завершающем этапе проекта будут установлены дорожные знаки, километровые указатели, а также дорожная разметка и направляющие линии для обеспечения нормального движения транспорта.

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