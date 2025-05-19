Инвестиционное решение по электрификации терминала "Сангачал" близится к завершению - bp

БАКУ /Trend/ - Завершаются работы по принятию окончательного инвестиционного решения по электрификации терминала "Сангачал".

Как сообщает Trend, об этом сказала журналистам руководитель пресс-службы компании BP Azerbaijan Тамам Баятлы.

Она отметила, что электроэнергия, вырабатываемая на солнечной электростанции "Шафаг", будет продана "Азерэнержи" в Джебраиле.

"Взамен через "виртуальную передачу энергии" в Баку "Азерэнержи" даст нам энергию в этом эквиваленте. Тем самым будет осуществлена электрификация терминала "Сангачал".

"В настоящее время мы находимся на завершающей стадии процесса, связанного с принятием совместно с партнерами окончательного инвестиционного решения по электрификации терминала "Сангачал". Тем самым будет экономиться природный газ. А самое главное, уменьшится количество выбросов в атмосферу", - подчеркнула Т. Баятлы.

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