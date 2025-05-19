Определены самые посещаемые страны гражданами Азербайджана
В первые месяцы этого года зафиксировано небольшое снижение числа граждан Азербайджана, выезжающих за границу. Наибольший рост отмечен в направлениях Ирана и Грузии, тогда как поездки в Турцию и Россию сократились.
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