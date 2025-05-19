Кыргызстан и Великобритания обсудили реализацию совместных проектов в агросекторе и сфере

БИШКЕК /Trend/ - В рамках рабочего визита в Великобританию первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев провёл встречу с генеральным директором британского экспортно-кредитного агентства United Kingdom Export Finance (UKEF) Тимом Рейдом, сообщили в Кабинете министров Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи были обсуждены перспективы реализации совместных проектов в сельском хозяйстве и сфере возобновляемых источников энергии в рамках льготной кредитной линии, открытой для Кыргызстана.

Данияр Амангельдиев отметил, что укрепление экономических связей с Великобританией является приоритетным направлением, подчеркнув высокую ценность готовности UKEF поддерживать проекты, способствующие устойчивому развитию страны.

Со своей стороны, Тим Рейд подтвердил заинтересованность в активном взаимодействии с Кыргызской Республикой по вопросам финансирования различных инициатив.