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Кыргызстан и Великобритания обсудили реализацию совместных проектов в агросекторе и сфере

Кыргызстан Материалы 19 мая 2025 06:48 (UTC +04:00)
Кыргызстан и Великобритания обсудили реализацию совместных проектов в агросекторе и сфере

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК /Trend/ - В рамках рабочего визита в Великобританию первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев провёл встречу с генеральным директором британского экспортно-кредитного агентства United Kingdom Export Finance (UKEF) Тимом Рейдом, сообщили в Кабинете министров Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи были обсуждены перспективы реализации совместных проектов в сельском хозяйстве и сфере возобновляемых источников энергии в рамках льготной кредитной линии, открытой для Кыргызстана.

Данияр Амангельдиев отметил, что укрепление экономических связей с Великобританией является приоритетным направлением, подчеркнув высокую ценность готовности UKEF поддерживать проекты, способствующие устойчивому развитию страны.

Со своей стороны, Тим Рейд подтвердил заинтересованность в активном взаимодействии с Кыргызской Республикой по вопросам финансирования различных инициатив.

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