БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняются правила, касающиеся требования наследником описи наследственного имущества.

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте "О внесении изменений в Гражданский кодекс", который обсуждался сегодня на заседании комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно действующему законодательству, наследник может отказаться от наследства в течение трёх месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о призвании к наследованию. В случае наличия уважительных причин этот срок может быть продлён судом, но не более чем на два месяца.

Согласно предлагаемому изменению, наследник сможет потребовать опись наследственного имущества у нотариуса до истечения вышеуказанного срока отказа от наследства.

С момента обращения наследника к нотариусу с требованием об описи наследственного имущества приостанавливается течение установленного срока для отказа от наследства. Срок возобновляется с момента составления описи наследства нотариусом, а в случаях отсутствия имущества - с момента ответа на обращение наследника.

Опись имущества будет производиться нотариусом в порядке, установленном законом "О нотариате", и должна быть завершена в течение двух месяцев с момента поступления соответствующего обращения.

Согласно действующему законодательству, наследник может потребовать опись наследственного имущества. Для этого предусмотрен двухмесячный срок, который входит в общий срок, отведённый для принятия наследства.

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