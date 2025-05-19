Для решения кризиса занятости молодежи участие только частного сектора недостаточно - Generation Unlimited

АЛЖИР /Trend/ - Для решения кризиса занятости молодежи участие только частного сектора недостаточно.

Об этом заявил главный исполнительный директор Generation Unlimited Кевин Фрей, выступая на 13-м Форуме по вопросам развития молодежи, проходящем в рамках Ежегодных собраний Исламского банка развития в Алжире, передаёт специальный корреспондент Trend.

По словам Фрея, для решения кризиса занятости молодёжи участие только частного сектора недостаточно - необходим комплексный подход, основанный на партнёрстве всех заинтересованных сторон. «Мы действительно должны ориентироваться на спрос, но частный сектор в одиночку не сможет решить проблему», - подчеркнул он.

Фрей представил инициативу Generation Unlimited как новую форму партнёрства, отличающуюся от традиционных моделей: «Это не просто государственно-частное партнерство. Это государственно-частно-молодежное партнёрство - PPYP. Молодежь должна быть за столом переговоров, участвовать в соавторстве решений».

Он добавил, что Generation Unlimited действует под эгидой ООН и объединяет усилия частного сектора, правительств, международных финансовых институтов, гражданского общества и молодёжи для создания масштабируемых программ по обучению и трудоустройству молодых людей.

«Я подчиняюсь совету, в который входят CEO крупнейших мировых компаний, включая председателя совета Кристиана Кляйна из SAP — самой ценной компании Европы, а также представителей Microsoft, PwC, Capgemini, Accenture, руководителей агентств ООН и министров. Их объединяет одна цель — создать масштабируемые программы по обучению и трудоустройству молодёжи», — сказал Фрей.

Он также отметил, что в настоящее время Generation Unlimited работает в 57 странах и активно тиражирует модель PPYP на национальном уровне. «Мы привлекаем частный сектор, потому что именно он знает, какие навыки нужны, и умеет эффективно обучать — ведь они обучают собственных сотрудников. Эти знания мы затем внедряем через государственные системы, чтобы достичь масштабов и устойчивости», — подчеркнул он.

«Мы поставили перед собой смелую цель — обучить 20 миллионов молодых людей цифровым и AI-навыкам к 2030 году. Уже сейчас 5 миллионов молодых людей в восьми странах прошли обучение. Мы масштабируемся», — отметил Фрей, добавив, что единственный способ решить проблему безработицы среди молодёжи — это совместная работа на международном уровне.