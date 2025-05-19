Вырос объем торгового оборота между Азербайджаном и Венгрией

В январе-марте 2025 года объем торговли между Азербайджаном и Венгрией вырос на 11,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За отчётный период торговый оборот с Венгрией составил 0,12 процента от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.

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