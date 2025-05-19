IsDB продолжает отдавать приоритет расширению возможностей микропредприятий - вице-президент Банка

АЛЖИР /Trend/ - Группа Исламского банка развития (IsDB) продолжает отдавать приоритет расширению возможностей микропредприятий, малого и среднего бизнеса (МСП) как части своей миссии по содействию экономическому развитию и социальному прогрессу.

Об этом заявил вице-президент по операциям Исламского банка развития Рами Ахмад, выступая на панельной дискуссии "Цифровые решения для расширения возможностей МСП и содействия социально-экономическому развитию" в рамках Ежегодного собрания IsDB в Алжире, сообщает специальный корреспондент Trend.

"Тема сегодняшней дискуссии — цифровые решения для расширения возможностей МСП — не только актуальна, но и необходима для ответа на вызовы развития, с которыми сталкиваются наши страны-члены", — отметил Р.Ахмад.

По его словам, МСП играют важнейшую роль в обеспечении устойчивого роста и инклюзивного развития. "Расширение возможностей МСП с помощью цифровых решений — это уже не просто опция, а необходимое условие. Это признание того, что именно МСП являются не только двигателями роста, но и опорой социальной стабильности и инклюзии", — подчеркнул он.

Ахмад также отметил, что экономическая диверсификация критически важна для устойчивого развития, а цифровизация — один из главных факторов успеха для МСП в условиях глобальной конкуренции.

"Доступ к соответствующим цифровым решениям должен стать обязательным элементом поддержки МСП. Это условие их выживания и роста", — подчеркнул он.

Он привел данные, согласно которым в странах Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) малые и средние предприятия составляют более 90 процентов всех бизнесов, обеспечивая до 50 процентов занятости и до 70 процентов ВВП в ряде стран.

"Технологии открывают новые горизонты для роста, инклюзии и конкурентоспособности — от мобильных платежей и платформ электронной коммерции до цифровых цепочек поставок", — отметил Ахмад.

Он также подчеркнул важную роль правительств в создании цифровой инфраструктуры, развитии электронного управления и интеграции цифровых инноваций в национальные стратегии по поддержке МСП. "Развитие искусственного интеллекта требует слаженной работы между государствами и международными институтами. Мы должны действовать как одна команда, стремясь к единой цели — преодолению цифрового неравенства", — заявил представитель IsDB.

В рамках своих программ, таких как Technology Deployment Cooperation Program и Herfati Program, банк помогает странам-членам модернизировать МСП, обеспечить им доступ к финансовым и нефинансовым услугам, рынкам и повысить их конкурентоспособность в цифровой экономике.

"Расширение возможностей МСП с помощью цифровых решений — это не просто технологическая задача. Это задача развития. Это путь к созданию достойных рабочих мест, борьбе с бедностью и достижению инклюзивного и устойчивого роста", — заключил Рами Ахмад.