В Корее озвучили план бюджета по проекту улучшения статистики в Кыргызстане (Эксклюзив)
Проект КОСТАТ в Кыргызстане направлен на развитие административных данных, улучшение статистики и обучение специалистов. Он реализуется совместно с Национальным статистическим комитетом и включает техническую поддержку и экспертную оценку.
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