В Азербайджане вносится изменение, касающееся вопросов принятия наследства

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане неотказ от наследства будет считаться принятия наследства.

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О внесении изменений в Гражданский кодекс", который обсуждался сегодня на заседании комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно действующему законодательству, наследник может отказаться от принятия наследства в течение трёх месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о том, что приглашен к наследованию. В случае наличия уважительной причины суд может продлить этот срок, но не более чем на два месяца.

Согласно предлагаемому изменению, если наследник в установленный выше срок не отказался от принятия наследства, то наследство будет считаться принятым наследником.

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