На побережье Каспия в Баку создана курортная экосистема с яхтами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На побережье Каспия в Баку состоялось торжественное открытие Sea Breeze Marina, привлекшее большое внимание гостей, сообщает Trend Life.

Это не просто причал, а целая экосистема с яхтами у моря, над которой работали два года в целях развития туризма. Здесь также создан бульвар для прогулок, обзорные зеленые места для отдыха, фудкорт-зоны и шопинг-аллея.

Основатель и владелец Sea Breeze, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов с партнерами Орханом Мустафаевым и Арадом Тевальковым, ведущими строительство живописного жилого квартала Marina Village, разрезал красную ленту и представил долгожданный проект.

"Сегодня мы открываем сложное инженерное сооружение Sea Breeze Marina – полноценный яхт-клуб, который будет функционировать на радость всем жителям и гостям города-курорта", - отметил Эмин Агаларов.

Праздничная атмосфера была на высоте: диджей-сет от DJ CAME, выступления The Excellent Music Band, саксофон от лауреата международных премий Элвина Салманова, и, конечно, финальный аккорд - фейерверк над морем. Особое внимание - детям: Федерация парусного спорта Азербайджана провела мастер-классы и пригласила юных гостей записаться в школу юных яхтсменов. В Sea Breeze Marina, рассчитанный на 60+ яхт, гости смогли совершить небольшие прогулки по акватории.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!