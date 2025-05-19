Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре - Путин

БАКУ/ Trend/ - Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре, который в том числе может включать вопросы прекращения огня и принципы урегулирования конфликта. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин по итогам телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, передает Trend.

"Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей. Российская и украинская стороны должны найти те компромиссы, которые бы устроили обе стороны", - сказал Путин.