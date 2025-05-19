ITFC подписала два соглашения по расширению исламского финансирования в Узбекистане

АЛЖИР /Trend/- На полях Ежегодных собраний Исламского банка развития (ИБР) в Алжире Международная исламская корпорация по торговому финансированию (ITFC), входящая в Группу ИБР, укрепила партнёрство с “Агробанк” Узбекистана и его дочерней структурой Smartbank, подписав два ключевых соглашения, направленных на расширение исламских финансовых решений для частного сектора страны, сообщает специальный корреспондент Trend.

Первое соглашение представляет собой договор о финансировании по принципу мудараба на сумму 10 миллионов долларов США с Smartbank — дочерней компанией “Агробанка”. Второе соглашение предусматривает увеличение объёма кредитной линии до 25 миллионов долларов США.

Эти стратегические соглашения отражают растущий спрос на соответствующие нормам шариата финансовые продукты в Узбекистане.