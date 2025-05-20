Моя следующая цель - стать олимпийской чемпионкой - Амина Алиева

БАКУ/ Trend/ - Через два года состоятся Олимпийские игры. Надеюсь, что смогу там хорошо выступить.

Как сообщает Trend, об этом заявила СМИ Амина Алиева, завоевавшая золотую медаль на чемпионате мира по кунг-фу в составе сборной Азербайджана.

По словам спортсменки, победа на соревнованиях в итальянском городе Перуджа далась ей нелегко.

Амина Алиева также поделилась своей следующей целью - стать олимпийской чемпионкой.

Напомним, что члены сборной Азербайджана по кунг-фу, добившиеся высоких результатов на чемпионате мира в итальянском городе Перуджа, вернулись на родину. В Международном аэропорту Гейдар Алиев их встретили представители СМИ, болельщики и близкие спортсменов.

Наши спортсмены, выступившие в категории Light sanda, завершили соревнования, завоевав в целом 7 медалей - 5 золотых и 2 серебряные.

В соревнованиях среди девочек чемпионкой мира стала Амина Алиева (11 лет, 38 кг).

Среди мальчиков золото завоевали Расул Аскеров (11-12 лет, 36 кг), Гусейн Алиев (13-15 лет, 48 кг), Тогрул Микаилов (взрослые, 65 кг), Эллер Оруджев (взрослые, 75 кг), а серебро - Али Бахышов (11-12 лет, 33 кг) и Акбер Ахмедзаде (13-15 лет, 70 кг).

С этим результатом сборная Азербайджана заняла 3-е место в командном зачете.