Туркменистан намерен наращивать газовое сотрудничество с Ираном
Туркменистан нацелен на долгосрочный экспорт газа в Иран. Кроме того, планируется своповая поставка туркменского газа в другие страны через территорию Ирана.
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