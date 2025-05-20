Иран ускорит работы по строительству железной дороги Решт-Астара
Иран намерен использовать возможности частного сектора для строительства железнодорожных линий Ардебиль-Миана, Ардебиль-Парсабад и Билясувар в ближайшие месяцы.
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