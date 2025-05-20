В Баку проходит церемония открытия VI Пленарной сессии в рамках Globe Network

БАКУ /Trend/ - В Баку проходят VI пленарная сессия и X заседание Руководящего комитета Глобальной сети антикоррупционных правоохранительных органов ООН (GlobE Network).

Как сообщает во вторник Trend, в мероприятии примут участие около 50 руководящих должностных лиц, представляющих правоохранительные органы разных стран.

На пленарном заседании, основной темой которого являются «Возможности применения новых технологий и искусственного интеллекта в борьбе с коррупцией», предусмотрено более ста выступлений на панельных, сессионных и параллельных мероприятиях по таким подтемам, как конфискация средств, полученных в результате коррупции, прямое возвращение полученных активов, приостановка подозрительных операций в финансовых операциях, международное сотрудничество по быстрому замораживанию банковских счетов в уголовном процессе, общественное просвещение в борьбе с коррупцией и другим подтемам.

В рамках Пленарной сессии по инициативе Прокуратуры Азербайджанской Республики также будут проведены специальные сессия и параллельные мероприятия, посвященные «Году Конституции и Суверенитета», в том числе борьбе с экологическими правонарушениями в контексте председательства Азербайджана на COP29.

Кроме того, в рамках мероприятия планируется проведение многочисленных двусторонних встреч и подписание меморандумов о взаимном сотрудничестве.

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