Сотрудничество - ключ к эффективной борьбе с коррупцией - Бриджит Штробель-Шоу

БАКУ /Trend/ - Сегодня мы вновь подчеркиваем нашу приверженность борьбе с коррупцией, которая не знает границ и скрывается в пробелах законодательства.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сегодня заявила глава отдела коррупции и экономических преступлений Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Бриджит Штробель-Шоу во время выступления на VI пленарном заседании Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов ООН – GlobE Network.

По ее словам, сотрудничество является самой мощной сетью в противодействии коррупции.

"Именно поэтому мы должны сделать всё возможное для предотвращения коррупции. Эти сессии предоставляют нам уникальную возможность для обмена знаниями и лучшими практиками. Здесь мы также можем определить приоритеты в сфере законодательства. Эта платформа играет ключевую роль в установлении связей между соответствующими органами",- добавила она.

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