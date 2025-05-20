АЛЖИР /Trend/ - Исламский банковский сектор Кыргызстана продемонстрирует значительный рост к 2033 году, говорится в совместном докладе Евразийского банка развития, Института исламского банка и Группы Лондонской фондовой биржи, представленном в рамках ежегодных собраний Исламского банка развития (ИБР) в Алжире, передает специальный корреспондент Trend.

«Согласно прогнозам, исламский банковский сектор Кыргызстана будет стремительно развиваться и достигнет 58 миллионов долларов США к 2028 году и 67 миллионов долларов США к 2033 году. Наряду с ростом исламского банкинга, в стране ожидается значительное развитие рынка сукуков. Предполагается, что объём выпущенных сукуков вырастет до 67 миллионов долларов США к 2028 году и до 170 миллионов долларов США к 2033 году», — говорится в докладе.

Авторы отмечают, что Национальный банк Кыргызской Республики (НБКР) установил целевой показатель в 5% доли исламского банковского сектора в своём стратегическом документе на период 2013–2027 годов.

«По данным НБКР, ранее проведённые исследования и опросы показали высокий неудовлетворённый спрос на исламские финансовые услуги в секторе малого и среднего бизнеса. В 2022 году активы исламского банковского сектора составляли лишь 1,5% от общего объема банковских активов, несмотря на значительную долю мусульманского населения в стране. Это указывает на высокий потенциал для дальнейшего развития отрасли. В 2023 году правительство утвердило концепцию развития исламской экономической платформы в Кыргызской Республике на 2023–2027 годы, с целью превратить страну в региональный центр исламских финансов. Также в марте 2023 года сообщалось о планах по запуску первого исламского инвестиционного банка в Кыргызстане», — говорится в документе.