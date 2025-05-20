Азербайджан превратился в важный международный центр, принимающий глобальные инициативы - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в последние годы превратился в важный международный центр, принимающий глобальные инициативы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сегодня заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев во время выступления на VI пленарном заседании Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов ООН – GlobE Network.

"Только в прошлом году в Азербайджане прошла Климатическая конференция ООН COP29 и 29-ая ежегодная конференция и общее собрание Международной ассоциации прокуроров, успешно организован ряд важных мероприятий, в том числе Сессия высокого уровня по борьбе правоохранительных органов с экологическими преступлениями.

Азербайджан, будучи активным участником сети GLOBE, высоко оценивает эту платформу. Эта сеть вносит вклад в укрепление международного сотрудничества, поощрение добропорядочности и совместную борьбу с транснациональной коррупцией. Королевство Саудовская Аравия, особенно ее антикоррупционный орган — организация «Назаха», сыграли незаменимую роль в создании и развитии этой инициативы. Мы высоко ценим их вклад в эту важную глобальную инициативу и проявленное ими лидерство",- сказал он.

Политическая воля, конкретные цели и принципиальная позиция руководства страны составляют основную основу результатов Азербадйжана в этой области.

"В то же время созданная в 2012 году и уже получившая международное признание модель «ASAN xidmət» — пример прозрачного и оперативного обслуживания граждан — играет важную роль в предотвращении коррупции и укреплении доверия к общественному управлению. Этот инновационный подход является показателем успешной государственной политики, основанной на цифровизации и прозрачности",- добавил К.Алиев.

По словам Генерального прокурора, значение сегодняшней пленарной сессии невозможно переоценить.

"Мы стремимся совместными усилиями построить более прозрачный, более честный мир. Чтобы оставить будущим поколениям справедливое общество и светлое будущее, мы должны сделать еще один шаг вперед в нашей совместной борьбе", - добавил К.Алиев.

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