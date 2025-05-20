Прокладка кабеля по дну Каспийского моря станет важным вкладом в энергетическую безопасность Европы — Ласло Васа

БУДАПЕШТ /Trend/ — Проект прокладки электрического кабеля по дну Каспийского моря с участием Азербайджана, Казахстана и Узбекистана станет важным вкладом в энергетическую безопасность Европы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам эксперт-экономист, старший научный сотрудник Венгерского института международных отношений и торговли, профессор Ласло Васа в кулуарах неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Будапеште.

"Планируется строительство подводного кабеля по дну Каспийского моря, который позволит передавать электроэнергию с электростанций, работающих преимущественно на "зелёной" энергии. Этот проект станет важным вкладом не только в энергетическую безопасность Венгрии и Центральной Европы, но и всего континента", - сказал он.

Васа отметил, что в энергетической сфере Азербайджан стал ключевым альтернативным поставщиком газа в Венгрию после начала войны в Украине, когда Европа приняла решение сократить зависимость от российских энергоресурсов.

По его словам, партнёрство двух стран выходит за рамки традиционной модели экспорта газа и углеводородов. Также реализуется поистине новаторский проект - по поставке "зелёной" электроэнергии из Азербайджана в Центральную Европу.

"Это уникальная по масштабу и значимости инициатива, в которую вовлечены не только Азербайджан и Грузия, но и такие страны, как Узбекистан и Казахстан, выразившие заинтересованность в присоединении к формирующейся энергосистеме", - заключил он.