Генпрокурор Азербайджана обменялся мнениями по углублению сотрудничества с делегациями трех стран (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 мая в рамках организованных в Баку 6-го пленарного заседания и 10-го заседания Руководящего комитета Глобальной оперативной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией (GlobE Network) Управления ООН по наркотикам и преступности – GlobE Network, которые проходят в Баку с 19 по 23 мая, генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев провел двусторонние встречи с делегациями, представляющими правоохранительные органы ряда стран.

Об этом Trend сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Было отмечено, что правовые и институциональные реформы, реализуемые в стране под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в частности целенаправленные шаги по обеспечению прозрачности, подотчетности и борьбе с коррупцией, высоко оцениваются международным сообществом. В этом контексте прокуратура Азербайджана проводит активную политику по расширению международного сотрудничества и содействию обмену передовым опытом.

Во встречах приняли участие директор Генеральной инспекции сил безопасности Чешской Республики Вит Хендрикс, комиссар Комиссии по расследованию злоупотреблений властью Федеративной Демократической Республики Непал Хари Паудел и председатель Управления административного контроля Государства Ливия Абдулла Кадербух.

На встречах генеральный прокурор Кямран Алиев подробно проинформировал о сути реформ, проводимых в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева, рассказал об институциональной деятельности органов прокуратуры, особенно в сфере борьбы с коррупцией; применяемых инновационных механизмах управления и инициативах в области международного партнерства. Он также подчеркнул, что GlobE Network является важной международной платформой в борьбе с транснациональной коррупцией, выразил заинтересованность Азербайджана в более активном участии в рамках этого сотрудничества.

Гости расценили в качестве положительного примера меры, принимаемые в борьбе с коррупцией в Азербайджанской Республике, в частности последовательность правовых реформ и динамику развития, наблюдаемую в деятельности органов прокуратуры.

Во время встреч состоялся широкий обмен мнениями по вопросам укрепления взаимного обмена опытом и информацией, развития прямых контактов между правоохранительными органами и возможностей углубления сотрудничества.

В ходе двусторонних переговоров также обсуждались вопросы реализации совместных инициатив на региональном и международном уровнях, в том числе совместное участие в глобальных антикоррупционных усилиях. Делегации, проявив особый интерес к достижениям прокуратуры Азербайджана в деле продвижения принципов прозрачности, этичного поведения и подотчетности, выразили намерение воспользоваться этим опытом.

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