Венгрия может стать ключевым хабом в рамках Среднего коридора - взгляд из Астаны

БАКУ /Trend/ – Венгрия может стать ключевым хабом в рамках Среднего коридора.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал казахстанский политолог Замир Каражанов.



По его словам, Венгрия как член ЕС и партнёр ОТГ может использовать своё геополитическое положение.

“В 2024 году была достигнута договорённость о создании интермодального грузового терминала в Будапеште при участии Казахстана, Китая и Венгрии”, - cказал он.

З.Каражанов также прокомментировал запуск Тюркского инвестиционного фонда.



“Фонд только начал свою работу, но он стал важным шагом в укреплении экономического взаимодействия. Пока капитал ограничен (500 млн долларов), поэтому упор делается на поддержку малого и среднего бизнеса”, - отметил политолог.

По его словам, в условиях современных геоэкономических вызовов Казахстан делает ставку на укрепление региональной торговли и производственной кооперации.

“Мы ставим конкретные цели: например, с Узбекистаном – достичь товарооборота в 10 млрд долларов к 2030 году”, - сказал З.Каражанов.

Как подчеркнул политолог, важным элементом укрепления ОТГ является развитие институциональных механизмов и совместных документов.

“Казахстан был инициатором концепции "Видение тюркского мира 2040". Это стратегический документ, задающий вектор развития. А практическая реализация совместных проектов, например в сфере "зелёной" энергетики, также способствует росту эффективности организации”, - добавил он.

Политолог подчеркнул значимость взаимодействия стран ОТГ также в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации.

“Уже есть примеры такой солидарности – во время пандемии COVID-19, при землетрясении в Турции. Важно развивать этот опыт и формализовать его через межгосударственные соглашения”, - заключил он.