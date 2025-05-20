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Президент Австрии направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Политика Материалы 20 мая 2025 15:57 (UTC +04:00)
Президент Австрии направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Федеральный Президент Австрийской Республики Александер Ван дер Беллен направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, сообщает во вторник Trend.

"Уважаемый господин Президент.

Очень рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики.

Недавнее достижение договоренности между Азербайджаном и Арменией по мирному соглашению является источником надежды, и мы приветствуем это развитие, обещающее перспективы. Мы можем только поддержать скорейшее подписание договора с Арменией, что положит конец этому конфликту во имя взаимного блага народов обеих стран.

Пользуясь случаем, передаю наилучшие пожелания благополучия Вам и Вашей семье, а также мирного и счастливого будущего народу Азербайджана", - говорится в письме.

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