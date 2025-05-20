Президент МФСР призывает сосредоточить усилия на обеспечении устойчивого развития в сельской местности

АЛЖИР /Trend/ - Необходимо сосредоточить усилия по обеспечению устойчивого развития в сельской местности.

Об этом сказал президент Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) Альваро Ларио во время панельных дискуссий на тему «На пути к устойчивым экономикам: стратегии диверсификации для устойчивого развития в странах-членах Исламского банка развития (IsDB)», прошедших в рамках Ежегодных собраний группы Исламского банка развития (IsDB) в Алжире, сообщает специальный корреспондент Trend.

По словам Ларио, продовольственная безопасность в последние годы стала одной из главных тем международного развития. Он подчеркнул: «Когда мы говорим о продовольственной безопасности и продовольственных системах, важно учитывать не только то, как производится продовольствие, но и то, как оно распределяется, продается, экспортируется и какие рабочие места создаются в этой цепочке».

Президент МФСР отметил особую роль сельских районов в устойчивом развитии:

«80% бедности сосредоточено в сельской местности. Именно там должны создаваться рабочие места и сосредотачиваться усилия по обеспечению устойчивого развития».

Кроме того, Ларио акцентировал внимание на связи экономической диверсификации и климатической устойчивости: «Диверсификация и экономическая устойчивость сегодня невозможны без климатической устойчивости. Многие малые фермеры нуждаются в поддержке и инвестициях в этой сфере».

Он рассказал о реализуемых программах в странах в регионе Сахеля и других регионах, где через национальные банки развития и частных партнеров предоставляются беспроцентные займы на климатическую адаптацию. Уже более 2,5 миллиона человек получили поддержку в таких странах, как Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Гана, Мали и Сенегал.

Отдельно Ларио подчеркнул необходимость нового подхода к реализации проектов в нестабильных условиях: «Четверть нашего софинансирования с Исламским банком развития приходится именно на такие нестабильные условия. Это мост между гуманитарной помощью и долгосрочным развитием, восстановление средств к существованию, расширение прав и возможностей женщин и молодежи, а также закладка фундамента для будущего экономического восстановления».

«Трансформация сельских районов — это краеугольный камень экономической диверсификации, социальной инклюзии и климатической устойчивости», — заключил президент МФСР. Он также отметил активное участие государственных структур, частного сектора и гражданского общества в этих процессах и выразил надежду на дальнейшее расширение инвестиций в данный сектор