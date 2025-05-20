В Азербайджане совершенствуется порядок разбирательства при выявлении административного правонарушения

БАКУ /Trend/ - Совершенствуются правила ведения административного производства при выявлении административного правонарушения уполномоченным должностным лицом.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, решение об административном взыскании или протокол об административном правонарушении будут составлены посредством информационной системы "İCMAL" через бортовой компьютер, установленный на оперативном транспортном средстве, с присвоением уникального номера и незамедлительно размещены в соответствующей информационной системе органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, распечатаны на пронумерованном бланке и подписаны.

При отсутствии бортового компьютера протокол, составленный на пронумерованном вручную бланке, в течение 24 часов будет внесен в соответствующую информационную систему органа (учреждения), установленную соответствующим органом исполнительной власти, и информация об этом будет немедленно передана в информационную систему "İCMAL". На основании этих данных после присвоения протоколу и решению в этой информационной системе в режиме реального времени и в автоматизированном порядке уникального номера, данный протокол и решение в режиме реального времени будут направлены в соответствующую информационную систему органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти.

Копия решения об административном взыскании или протокола об административном правонарушении, составленного в порядке, предусмотренном Кодексом, на бумажном носителе, будет выдана уполномоченным органом (должностным лицом) лицу, в отношении которого на месте проведено производство по делу об административном правонарушении, а также потерпевшему по делу об административном правонарушении при наличии такого обращения. Протокол об административном правонарушении направляется на рассмотрение вышестоящему уполномоченному органу (должностному лицу). Вышестоящий орган (должностное лицо) примет решение по данному делу, составленное на пронумерованном вручную бланке.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2025 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!