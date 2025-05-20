Финансовые инновации и технологии - ключ к расширению доступа к исламским финансам - глава Банка Алжира

АЛЖИР /Trend/ - Финансовые инновации и технологии - ключ к расширению доступа к исламским финансам.

Об этом сказал глава Банка Алжира Салах Эддин Талеб на открытии 19-го Глобального форума Исламского банка развития (ИБР) по исламским финансам, проходящего под девизом: «Цифровая трансформация и финансовая инклюзия в исламских финансах», сообщает специальный корреспондент Trend.

«Происходят стремительные технологические преобразования в финансовой сфере как на региональном, так и на глобальном уровнях. Эти изменения сопровождаются всё более выраженной тенденцией к достижению устойчивого инклюзивного роста как одного из столпов устойчивого экономического развития.

После ряда потрясений, пережитых мировой экономикой, глобальная экономика начала демонстрировать признаки стабильности, хотя и с уровнем роста, ниже привычного. Однако это изменило представление инвесторов, особенно на фоне сохраняющейся глобальной неопределённости, которая достигла беспрецедентного уровня. Это, в свою очередь, привело к существенному снижению глобального прогноза экономического роста — с 3,3% до 2,8% по сравнению с первоначальными ожиданиями на 2025 год»,- сказал он.

Талеб заявил, что Алжир, в свою очередь, в последние годы демонстрирует уверенный экономический рост благодаря выдающимся инвестиционным усилиям и благоприятному деловому климату для реализации проектов.

«Это подтверждается как цифрами, так и докладами международных структур. Так, экономика Алжира выросла на 4,1% в 2023 году, а в первые девять месяцев 2024 года темпы роста составили 3,3%. Эти показатели объясняются тем, что государство приняло надёжные меры, включая наращивание резервов в иностранной валюте, достижение баланса в платёжном балансе и сохранение устойчивости внешней финансовой позиции. Благодаря этому Алжиру удалось реализовать взвешенную монетарную и бюджетную политику, способствующую экономическому росту при сохранении контроля над инфляцией»,- сказал он.

Глава банка отметил, что по состоянию на конец 2024 года, на национальном уровне в Алжире насчитывалось около 900 открытых окон исламского финансирования, а также свыше 100 специализированных и сертифицированных отделений.

«Что касается продуктов, то количество исламских текущих, сберегательных и инвестиционных счетов превысило 600 тысяч, при этом объем депозитов достиг порядка 1 000 миллиардов алжирских динаров, что соответствует росту на 17,6% по сравнению с 2023 годом.

Объём исламского финансирования также показал значительное увеличение, превысив 530 миллиардов динаров, что отражает рост на 15,6% по сравнению с предыдущим годом. Эти показатели говорят о растущем доверии клиентов и об усилении их интереса к исламским финансовым продуктам»,- добавил он.

Талеб заявил, что этот прогресс в секторе исламских финансов происходит в условиях непростого экономического и финансового контекста, отмеченного рядом вызовов, включая накопленные глобальные давления, волатильность международных рынков, геополитические напряжения, а также последствия пандемии COVID-19.

«В Алжире, несмотря на масштаб этих вызовов, особенно в сфере финансовых возможностей банковского сектора, сохраняется твёрдая уверенность в будущем исламского финансирования, особенно при условии координированных и эффективных усилий на национальном уровне.

В этом контексте подчёркивается важность финансовых инноваций и внедрения современных технологий, таких как мобильный банкинг, исламские финтех-решения, реформы внутрибанковских процессов, использование искусственного интеллекта — всё это является ключом к расширению доступа к исламским финансам, улучшению инклюзии и привлечению клиентов, которые ранее не были охвачены традиционной банковской системой, включая тех, кто до сих пор пользуется неформальными финансовыми услугами»,- сказал он.