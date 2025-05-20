Начался экспорт в Узбекистан обоев, произведенных в Агдамском промышленном парке
На начальном этапе в эту страну предусмотрено отправить продукции на сумму 1,36 миллиона манатов
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