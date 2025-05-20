Открываются новые возможности для устойчивого и цифрового развития региона - Кайрат Сарыбай

БАКУ /Trend/ - Открываются новые возможности для регионального развития и формирования более инклюзивного, цифрового и устойчивого экономического будущего.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай в ходе своего выступления на 10-м Деловом форуме СВМДА в Баку.

"Сегодняшний форум - прекрасная возможность поделиться своими идеями, наладить прямые отношения и исследовать новые области для сотрудничества. Я надеюсь, что сегодняшние обсуждения будут плодотворными и проложат путь к партнерским отношениям, которые принесут реальную пользу бизнесам и сообществам по всему обширному региону СВМДА",- добавил он.

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