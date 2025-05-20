Кыргызстан готов поддержать инициативы СВМДА по развитию среднего и малого бизнеса

БАКУ/Trend/ - Кыргызстан готов оказывать поддержку инициативам по развитию среднего и малого бизнеса, обсуждаемым в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов, выступая на 8-м пленарном заседании Бизнес-совета СВМДА в Баку.

Он подчеркнул, что обсуждаемые сегодня на этой площадке инновации и проекты взаимодействия между странами представляют большую ценность и для Кыргызстана. В связи с этим посол выразил готовность предоставить дипломатические ресурсы своей страны для развития сотрудничества.

Дипломат призвал Секретариат СВМДА и председательствующую сторону — Азербайджан — по возможности использовать посольство Кыргызстана в Баку, для налаживания взаимодействия и продвижения инициатив.

"Мы всегда открыты к сотрудничеству и готовы оказывать всестороннюю поддержку, чтобы ваши инициативы и передовые практики как можно быстрее доходили до целевой аудитории — представителей малого и среднего бизнеса", — заявил он.

Мамытканов также отметил важность активного вовлечения женского предпринимательства Кыргызстана в совместную деятельность в рамках СВМДА.

По его словам, развитие малого и среднего бизнеса играет ключевую роль в экономической трансформации Кыргызстана, его интеграции в международные транспортные коридоры, а также в продвижении "зелёной" экономики и возобновляемой энергетики.