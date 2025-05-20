Пакистан готов сотрудничать с Азербайджаном по антикоррупционным вопросам - Нацбюро

БАКУ /Trend/ - Пакистан готов сотрудничать с Азербайджаном по антикоррупционным вопросам.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам представитель Национального бюро подотчетности Пакистана Сохаил Насир (Sohail Nasir) в кулуарах VI пленарного заседания GlobE Network.

"В прошлом году премьер-министр Пакистана объявил о намерении страны активизировать торгово-экономическое сотрудничество и инвестиционную деятельность с Азербайджаном. Пакистан готов подписать меморандум, в рамках которого можно будет проводить совместные семинары, обучающие программы, мероприятия по наращиванию потенциала и тренинги. Это также позволит обменяться опытом и лучше понять, как реализуются антикоррупционные инициативы в Азербайджане и какие шаги предпринимаются в Пакистане", - сказал он.

Насир выразил уверенность, что эта совместная инициатива даст ощутимые положительные результаты, особенно в сфере борьбы с отмыванием денежных средств. Учитывая, что финансовые потоки свободно перемещаются между регионами, эффективное противодействие отмыванию денежных средств требует тесной координации и взаимодействия на международном уровне.

Также представитель Национального бюро подотчетности Пакистана выразил от имени своей страны искреннюю благодарность за организацию этого мероприятия.

"Мы высоко ценим вклад Азербайджана и готовы оказывать всестороннюю поддержку. Пакистан заинтересован в тесном и конструктивном сотрудничестве с Азербайджаном", – добавил он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит VI пленарное заседание Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов ООН – GlobE Network. В мероприятии принимают участие около 50 руководящих должностных лиц, представляющих правоохранительные органы различных стран.