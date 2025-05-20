Представители СМИ ознакомились с ходом гуманитарной деятельности по разминированию в Агдаме (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - В рамках программы Великое возвращение продолжается масштабная гуманитарная деятельность по разминированию в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Регулярно организуются пресс-туры на освобожденные территории с целью мониторинга хода осуществляемой деятельности по борьбе с минной угрозой и повышения осведомленности общественности в этой области.

Как сообщает во вторник Trend, очередной медиатур в Агдамский район организован министерством по чрезвычайным ситуациям и Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Как известно, после окончания Отечественной войны к операциям по разминированию территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, наряду с соответствующими учреждениями был привлечен специальный военный отряд специального назначения Службы спасения особого риска министерства по чрезвычайным ситуациям, прошедший соответствующую подготовку в этой сфере. Операции проводятся по назначенным направлениям, в населённых пунктах, а также в районах, прилегающих к источникам питьевой воды и вдоль каналов.

Благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева, личный состав, задействованный в операциях по разминированию, оснащен самой современной техникой и оборудованием, в том числе специализированными механическими машинами для разминирования. Сотрудники прошли международные курсы и получили соответствующую аккредитацию.

В рамках медиатура состоялось ознакомление с операциями по разминированию, проводимыми МЧС в селах Моллалар, Кюрдлар и Алимедетли Агдамского района и ANAMA на территории села Сарыджалы. Операции по разминированию проводятся в ручную, с использованием собак-саперов и специальных механических машин для разминирования.

Отметим, что в результате проведенных в Агдамском районе операций по разминированию было очищено 37 тысяч 154 гектара территории, обнаружено и обезврежено 31 тысяча 500 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В Агдамском районе проведены работы по разминированию и очистке от мин и других взрывоопасных остатков войны таких объектов, как железная дорога Барда-Агдам, автомобильные дороги Барда-Агдам, Физули-Агдам, Агдам-Хиндарх-Агджабеди, территория Агдамского промышленного парка, сельскохозяйственные угодья, фруктовые сады, участки с месторождениями нерудного минерального сырья, водные каналы, газопроводы и другие инфраструктурные объекты.

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