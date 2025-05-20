В Алжире открылся 19-й Глобальный форум ИБР по исламским финансам

АЛЖИР /Trend/ - В Алжире начал свою работу 19-й Глобальный форум Исламского банка развития (ИБР) по исламским финансам, проходящий под девизом: «Цифровая трансформация и финансовая инклюзия в исламских финансах», сообщает специальный корреспондент Trend.

Мероприятие организовано в рамках ежегодных собраний ИБР.

Форум посвящен ключевым направлениям развития исламских финансов. Особое внимание уделяется расширению возможностей почтовых служб для поддержки электронной коммерции и малого и среднего бизнеса с использованием цифровых исламских финансовых инструментов. Также рассматривается потенциал применения партисипативных исламских финансовых инструментов, таких как сукук, для привлечения финансирования в инфраструктурные проекты и проекты устойчивого развития. Обсуждаются меры по укреплению национальных рынков капитала, а также по продвижению сукуков в национальной валюте с целью повышения ликвидности на финансовом рынке.

В числе ожидаемых результатов форума - разработка стратегии интеграции исламских финансовых решений с национальными почтовыми системами и запуск пилотных проектов в ряде стран-членов. Планируется поддержка платформ на базе искусственного интеллекта, которые смогут повысить эффективность и доступность исламских финансов. Участники форума также стремятся расширить понимание сукуков как жизнеспособного инструмента для достижения Целей устойчивого развития, а также повысить осведомленность о таксономиях устойчивого финансирования и их согласовании с национальными приоритетами в области климата и устойчивого развития.