Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Yelo Bank принял участие во II Международном форуме аграрных инноваций (ФОТО)

Экономика Материалы 20 мая 2025 15:55 (UTC +04:00)
Yelo Bank принял участие во II Международном форуме аграрных инноваций (ФОТО)

Читайте Trend в

Yelo Bank принял участие во II Международном форуме аграрных инноваций, который прошел в рамках 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки (Caspian Agro) и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности (Interfood Azerbaijan). На мероприятии, которое прошло в Баку Экспо Центре, свои знания и инновационные подходы представили более 440 участников из 31 страны. Основной целью выставки является внедрение технологий в аграрный сектор, обмен опытом и укрепление связей между местными и зарубежными специалистами.

На панельной дискуссии «Финансовые механизмы государства», которая состоялась в рамках форума, Yelo Bank представлял заместитель директора Департамента по работе с микробизнес-клиентами Юсиф Алиев. В своем выступлении он рассказал о современных банковских продуктах и условиях кредитования, предлагаемых Yelo Bank в сфере аграрного кредитования, а также подчеркнул важность улучшения доступа к финансовым ресурсам для микро- и малых предпринимателей.

Yelo Bank поддерживает устойчивое развитие сельскохозяйственного сектора и продолжит предоставлять эффективные решения для предпринимателей, работающих в этой отрасли.

Ищете банковские услуги и кредиты для малого бизнеса? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Yelo Bank принял участие во II Международном форуме аграрных инноваций (ФОТО)
Yelo Bank принял участие во II Международном форуме аграрных инноваций (ФОТО)
Yelo Bank принял участие во II Международном форуме аграрных инноваций (ФОТО)
Yelo Bank принял участие во II Международном форуме аграрных инноваций (ФОТО)
Yelo Bank принял участие во II Международном форуме аграрных инноваций (ФОТО)
Yelo Bank принял участие во II Международном форуме аграрных инноваций (ФОТО)
Yelo Bank принял участие во II Международном форуме аграрных инноваций (ФОТО)
Yelo Bank принял участие во II Международном форуме аграрных инноваций (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости