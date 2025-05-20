Yelo Bank принял участие во II Международном форуме аграрных инноваций (ФОТО)

Yelo Bank принял участие во II Международном форуме аграрных инноваций, который прошел в рамках 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки (Caspian Agro) и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности (Interfood Azerbaijan). На мероприятии, которое прошло в Баку Экспо Центре, свои знания и инновационные подходы представили более 440 участников из 31 страны. Основной целью выставки является внедрение технологий в аграрный сектор, обмен опытом и укрепление связей между местными и зарубежными специалистами.



На панельной дискуссии «Финансовые механизмы государства», которая состоялась в рамках форума, Yelo Bank представлял заместитель директора Департамента по работе с микробизнес-клиентами Юсиф Алиев. В своем выступлении он рассказал о современных банковских продуктах и условиях кредитования, предлагаемых Yelo Bank в сфере аграрного кредитования, а также подчеркнул важность улучшения доступа к финансовым ресурсам для микро- и малых предпринимателей.



Yelo Bank поддерживает устойчивое развитие сельскохозяйственного сектора и продолжит предоставлять эффективные решения для предпринимателей, работающих в этой отрасли.



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