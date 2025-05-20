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На соцзащиту исполнительных чиновников будут выделены средства со специального казначейского счета

Общество Материалы 20 мая 2025 16:05 (UTC +04:00)
На соцзащиту исполнительных чиновников будут выделены средства со специального казначейского счета

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Для поощрения и социальной защиты исполнительных чиновников исполнительных и пробационных служб будут использоваться средства специального казначейского счета органов юстиции.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "Об исполнительных чиновниках", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, сумма исполнительского сбора, удерживаемая со счета должника в связи с принудительным исполнением решений судов Азербайджанской Республики и иностранных государств по делам о гражданских и коммерческих спорах, решений иностранных и местных арбитражных судов, а также судебных приказов, постановлений органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, нотариально удостоверенных соглашений об уплате алиментов, исполнительных листов нотариусов и, в случаях, предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, сумма исполнительского сбора, удерживаемая со счета должника в связи с принудительным исполнением решений иных органов, а также расходы, связанные с осуществлением исполнительных действий, при их уплате за счет средств специального казначейского счета судебных органов, средства, связанные с возмещением этих расходов, будут зачисляться на специальный казначейский счет судебных органов.

43 процента средств, поступивших в связи с исполнением наказаний по видам штрафных и исправительных работ, а также уголовно-правовых мер по видам штрафов, наложенных на юридических лиц, будут перечислены на специальный казначейский счет органов юстиции.

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