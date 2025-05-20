ICIEC и Credendo разрабатывают новые схемы разделения рисков для крупных торговых операций

АЛЖИР /Trend/ - На полях Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития (ИБР) 2025 года в Алжире Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), действующая на основе норм шариата и входящая в Группу ИБР, подписала с страховым пулом Credendo Меморандум о взаимопонимании (MoU), сообщает специальный корреспондент Trend.

Меморандум устанавливает рамки для расширения сотрудничества в области страхования и перестрахования кредитных рисков за счёт разработки новых схем разделения рисков, позволяющих осуществлять более крупные торговые операции для транснациональных корпораций, работающих в государствах‑членах ICIEC.

Документ также призван укрепить совместный андеррайтинговый потенциал, внедрить модели совместного удержания рисков и формализовать координацию через создание совместной рабочей группы при соблюдении конфиденциальности и без установления обязательной юридической силы.