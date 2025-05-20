Странам Центральной Азии необходимо укреплять связи с мировыми лидерами исламского финансирования - Николай Подгузов

АЛЖИР /Trend /- Странам Центральной Азии необходимо укреплять связи с мировыми лидерами исламского финансирования.

Об этом сказал председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов на открытии 19-го Глобального форума Исламского банка развития (ИБР) по исламским финансам, проходящего под девизом: «Цифровая трансформация и финансовая инклюзия в исламских финансах», сообщает специальный корреспондент Trend.

«Исламские финансы — это не просто альтернативная финансовая модель.

Это мощный инструмент, который соответствует ценностям социальной ответственности, разделения рисков и экономической справедливости. В то время как экономики Центральной Азии стремятся к расширению финансовой инклюзии, необходимо обеспечить, чтобы технологии становились помощником, а не барьером»,- заявил он.

Подгузов отметил, что одной из самых перспективных возможностей является интеграция исламских финансов с цифровыми почтовыми службами.

«Во многих регионах, особенно в сельской местности, традиционные банковские услуги остаются недоступными для значительной части населения. В то же время почтовая сеть развита повсеместно, что делает её идеальным каналом для предоставления цифровых исламских финансовых продуктов.

Представьте себе: помимо традиционных банковских решений, как это уже происходит в Казахстане, Узбекистане или Кыргызстане, пользователи смогут получить доступ к исламским микрофинансовым продуктам через мобильное приложение, связанное с почтовой службой»,- сказал он.

Более того, по словам Подгузова, почтовые отделения в регионах могут стать «единой исламской витриной», предоставляя исламские финансовые услуги от имени исламских банков, которые сегодня сосредоточены в крупных городах.

«Цифровые кошельки и мобильные банковские платформы способны преодолеть разрыв в доступе к финансам, предоставляя населению, не охваченному банковскими услугами, шариат-соответствующие решения для сбережений, инвестиций и платежей.

Использование финтеха позволяет расширить финансовые возможности при сохранении прозрачности и этического управления — ключевых принципов исламских финансов. Такой подход может преобразить сферу электронной коммерции и финансирования малого и среднего бизнеса, способствуя экономическому росту»,- сказал он.

Подгузов напомнил, что в прошлом году Евразийский банк развития совместно с Институтом Исламского банка развития начали проработку проекта по созданию цифровой почтовой платформы в Казахстане.

«Другим захватывающим направлением для Центральной Азии является применение искусственного интеллекта в исламских финансах. Уже сейчас отмечается высокий потенциал ИИ-решений в обеспечении нормативного соответствия, выявлении мошенничества и автоматизации клиентского обслуживания.

Например, чат-боты на базе ИИ могут обучать клиентов исламским финансовым продуктам на их родном языке, помогая им принимать осознанные финансовые решения. Вместе с тем, ИИ несёт не только возможности, но и вызовы. Если он не будет регулироваться и сертифицироваться авторитетными структурами, это может привести к рискам. Особенно это важно для развивающихся рынков, таких как страны Центральной Азии, где нормативно-правовая база исламских финансов всё ещё формируется»,- сказал он

По словам Подгузова, цифровая трансформация — это не просто про технологии, а про сотрудничество.

«Странам Центральной Азии необходимо укреплять связи с мировыми лидерами исламского финансирования, включая институты Группы ИБР, для разработки гармонизированных регуляторных норм, партнёрств в сфере финтеха и инвестиционных рамок. Особенно важным направлением такого сотрудничества является торговое финансирование. Центральная Азия — один из крупнейших производителей продукции с халяль-сертификацией, включая сельскохозяйственную продукцию и текстиль»,- добавил он.