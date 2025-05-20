В Таджикистане начались Дни культуры Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 19 по 22 мая в Таджикистане проходят Дни культуры Азербайджана. В связи с этими мероприятиями, организованными министерством культуры Азербайджана, в Душанбе прибыла представительная делегация во главе с министром культуры Адилем Керимли, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В Национальной библиотеке Таджикистана состоялась двусторонняя встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли с министром культуры Таджикистана Матлубахон Сатторийен, в ходе которой была также представлена ознакомительная информация о деятельности учреждения культуры, истории и экспонатах, редких рукописях.

Министр культуры Таджикистана Матлубахон Сатторийен охарактеризовала Дни культуры Азербайджана как важное культурное событие, способствующее дальнейшему сближению народов двух стран. Была выражена благодарность министерству культуры Азербайджана за поддержку и высокий уровень организации Дней культуры Таджикистана, проведённых в мае прошлого года в Баку, а также за состоявшиеся в этот период продуктивные встречи.

Адиль Керимли, в свою очередь, выразил признательность таджикской стороне за тёплый приём и проявленное гостеприимство в адрес азербайджанской делегации.

Было подчеркнуто, что искренние дружеские отношения между главами государств двух стран играют исключительную роль в развитии всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном. Подписание Декларации о стратегическом партнёрстве между странами стало наглядным подтверждением выхода двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень.

Было отмечено наличие широких перспектив для дальнейшего расширения сотрудничества в области культуры между двумя странами, в частности в таких сферах, как кинематография, библиотечное дело, охрана культурного наследия и другие направления.

Министр сообщил, что в эти дни в Баку открылся региональный офис ИСЕСКО, который будет координировать взаимодействие не только с Азербайджаном, но и со странами Центральной Азии, включая Таджикистан.

В ходе беседы было также отмечено, что город Лачин получил статус "Культурной столицы СНГ" на 2025 год. Таджикская сторона была приглашена на церемонию открытия «Года столицы», которая состоится в начале июня в Лачине.

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