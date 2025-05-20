Дальнейшее развитие исламских финансов в Центральной Азии будет способствовать расширению доступа к финансам - Николай Подгузов

АЛЖИР /Trend/ - Дальнейшее развитие исламских финансов в Центральной Азии будет способствовать расширению доступа к финансам.

Об этом сказал председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов на открытии 19-го Глобального форума Исламского банка развития (ИБР) по исламским финансам, проходящего под девизом: «Цифровая трансформация и финансовая инклюзия в исламских финансах», сообщает специальный корреспондент Trend.

«Многие компании, включая те, что предоставляют решения в области исламского торгового финансирования, получают возможность расширить своё присутствие на глобальных рынках. Интеграция исламских финансовых инструментов в цифровые торговые платформы открывает новые перспективы для малых и средних предприятий и способствует развитию региональной торговли»,- заявил он.

Подгузов подчеркнул, что Центральная Азия находится на переломном этапе своего финансового преобразования.

«Принятие цифровых исламских финансов и продвижение финансовой инклюзии позволят нам расширить возможности миллионов людей, укрепить экономику и гарантировать, что этичные финансовые принципы останутся в центре нашей стратегии развития.

Дальнейшее развитие исламских финансов в Центральной Азии будет способствовать расширению доступа к финансам и подключению местного бизнеса к глобальному исламскому рынку, внося тем самым вклад в экономический рост региона»,- заявил он.

Подгузов сообщил, что Евразийский банк развития намерен стать платформой для исламских финансов в Центральной Азии и, возможно, первой многосторонней финансовой организацией, играющей ведущую роль в исламских финансах.

«Мы предлагаем усилить сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами в целях развития исламского финансирования в регионе»,- сказал он.