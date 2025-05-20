IsDB запускает инициативу поддержки пострадавших от конфликтов и климатических кризисов

АЛЖИР /Trend/ – Исламский банк развития (IsDB) намерен запустить специальный механизм реагирования и устойчивости, который окажет поддержку более чем 10 миллионам человек, пострадавших от конфликтов и климатических потрясений.

Об этом сообщил вице-президент по операциям IsDB Рами Ахмад в ходе панельной дискуссии на тему «На пути к устойчивым экономикам: стратегии диверсификации для устойчивого развития в странах-членах Исламского банка развития», прошедшей в рамках Ежегодных собраний группы IsDB в Алжире, передает специальный корреспондент Trend.

«Мы планируем запуск механизма реагирования и устойчивости, чтобы поддержать более 10 миллионов человек, пострадавших от конфликтов и климатических шоков, через инновационное льготное финансирование. Параллельно мы инвестируем в развитие человеческого капитала», — отметил он.

По словам Ахмада, страны-члены банка продолжают сталкиваться с множеством взаимосвязанных вызовов — экономической нестабильностью, изменением климата и уязвимостью.

«Почти 70% наших стран-членов в той или иной мере зависят от сырьевого экспорта: от углеводородов в странах Персидского залива до сельского хозяйства в странах Африки южнее Сахары и полезных ископаемых в Центральной Азии. Более того, 31 из 57 стран-членов страдают от нестабильности, что усугубляет их уязвимость», — подчеркнул он.

Особое внимание IsDB уделяет вопросам вынужденного перемещения и экологических катастроф. Только за 2024 год, по словам Ахмада, свыше 43 миллионов человек в странах-членах банка были вынуждены покинуть свои дома.

«Наши уязвимые страны сталкиваются с непропорционально высоким воздействием стихийных бедствий, кризисов в сфере здравоохранения и вынужденной миграции», — добавил он.

По данным Всемирного банка, только 25% стран-членов IsDB имеют национальные стратегии, которые одновременно охватывают диверсификацию экономики и устойчивость к климатическим изменениям.

«Мы серьезно относимся к своей роли в сокращении этого разрыва. В 2023 году мы запустили Концептуальную основу справедливого перехода и План действий, направленные на переход к более «зелёной» и справедливой экономике», — отметил Ахмад.

За последние три года, по его словам, банк мобилизовал 5,5 миллиарда долларов на климатическое финансирование, при этом 47% этих средств были направлены на меры по адаптации — особенно важные для стран, испытывающих двойной удар от конфликта и изменения климата.

В рамках новых подходов IsDB также разрабатывает пилотный механизм взаимодействия со странами, находящимися в нестабильной ситуации. Ранее подобные инструменты применялись преимущественно к стабильным государствам.