Расчищаются от мин территории вокруг села Сарыджалы - Халиг Зульфугаров

АГДАМ /Trend/ - В соответствии с государственным заданием по реконструкции села Сарыджалы Агдамского района эти территории были очищены от мин, построены дома и население переселено на территорию. В настоящее время вокруг села Сарыджалы для обеспечения безопасности расчищаются дополнительные территории.

Об этом сказал журналистам руководитель группы разминирования Aгентства по разминированию Халиг Зульфугаров, сообщает Trend.

"В работах по очистке, наряду с группой по разминированию Aгентства по разминированию, также задействованы механические средства разминирования, а также специально обученные собаки - саперы", - сказал он.

По его словам, площадь, подлежащая очистке от мин, является территорией бывшей линии соприкосновения.

"Она считается одной из самых загрязненных минами, неразорвавшимися боеприпасами территорий. В течение дня обнаруживаются противопехотные, противотанковые мины, а также неразорвавшиеся боеприпасы различного назначения", - сказал Х.Зульфугаров.

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